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Более тысячи волонтеров в Подмосковье вручили цветы женщинам в честь 8 Марта

Ирина Игнатенко

Общество
Более тысячи волонтеров в Подмосковье вручили цветы женщинам в честь 8 Марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Во всех городских округах Московской области прошла акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню, сообщает РИАМО.

Всероссийская акция «Вам, любимые» проходила с 4 по 8 марта на территории всех субъектов РФ. Московская область приняла участие в акции во второй раз.

Волонтеры Подмосковья вручили местным жительницам более пяти тысяч цветов и 400 открыток с поздравлениями. В 2022 году участие в акции приняли более тысячи человек.

В рамках акции волонтеры посетили медицинские и учебные учреждения региона, ветеранские организации. Также букеты получили местные женщины — водители общественного транспорта.

Самая яркая акция прошла 7 марта в аэропорту Шереметьево. Букеты получили сотрудницы аэропорта, стюардессы и пассажирки.

До этого флорист Ольга Соловьева рассказала «ВМ», как сделать так, чтобы букет на 8 Марта был наполнен смыслом. Она уточнила, что белые цветы дарят молодым девушкам: они означают чистоту, нежность, непорочность.

Красный — цвет любви и страсти, а розовая роза расскажет ее обладательнице о том, как вы с ней счастливы, подчеркнула Соловьева. По словам специалиста, молча объясниться в любви помогут и красные тюльпаны.

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