Более 30 новых турникетов установили в московском метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты установили 34 новых контроллера зон проходов в Московском метрополитене. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Новые турникеты установили на 14 станциях подземки: «Комсомольская», «Спортивная», «Царицыно», «Курская», «Смоленская», «Проспект Мира», «Баррикадная», «Краснопресненская», «Кузьминки», «Выхино», «Серпуховская», «Борисово», «Третьяковская» и «Парк Победы». Проезд на них можно оплатить «Тройкой», «Единым» и социальной картой, а скоро еще можно будет и банковской картой.

В Telegram-канале департамента также добавили, что на этой неделе специалисты обновят еще 16 «голов».

— Мы внедряем прежде всего российские технологии и решения. Уже летом оборудуем все турникеты метро для приема банковских карт. Также подключим и все турникеты на МЦК. Ввод новых устройств — это важная часть внедрения новой билетной системы, которая позволит еще больше повысить комфорт пассажиров, — уточнил глава дептранса Максим Ликсутов.

В столичном метро во вторник, 8 марта, возобновился проект «Музыка в метро».