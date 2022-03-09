«Киркоров в женском исполнении»: Бузова появилась на публике в перьях

Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на публике в необычном наряде, за что ее сравнили с коллегой по шоу-бизнесу Филиппом Киркоровым. Так, на концерте в честь 8 марта, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце, артистка выступила в длинном белом платье в перьях и стразах. Образ дополнили массивные украшения и яркий макияж.

Позже звезда опубликовала видео с мероприятия в личном блоге в Instagram и попросила подписчиков оценить ее образ. Публика неоднозначно отреагировала на пост. Некоторые восхитились красотой, вкусом и утонченностью Бузовой. Они похвалили ее за выбор необычного платья и отметили, что ей идет такой экстравагантный образ.

Однако многие осудили певицу за плагиат, чрезмерные пластические операции, отсутствие таланта и безвкусицу.

«Украденный образ», «Оля мне стала напоминать Филиппа Киркорова в женском исполнении», «В «Пятерочку» за сахаром — самое то», «Чудо в перьях», «Когда нет голоса, то неважен образ», «Перебор с инъекциями», — написали недовольные фолловеры.

14 февраля певица и телеведущая Ольга Бузова не смогла похвастаться букетами или подарками перед своими подписчиками. Зато она объяснила им причину своего одиночества.