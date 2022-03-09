Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.

Документ вводит в инвестиционный оборот для физлиц драгоценные металлы в слитках. Так, закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам металлов в слитках, которые были изъяты из хранилищ.

Норма касается правовых отношений, которые возникли после 1 марта текущего года. До этого соответствующий налог составлял 20 процентов.

Законом также запрещается с 1 января следующего года применять упрощенные системы налогообложения в ювелирной отрасли и при закупке металлов.

8 марта Путин подписал указ о специальных экономических мерах в целях обеспечения безопасности страны. Так, до 31 декабря будет действовать запрет на вывоз за пределы территории России или ввоз продукции и сырья, согласно перечням, определяемым правительством. Меры, согласно указу, не применяются в отношении продукции и сырья, вывозимых или ввозимых россиянами, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования.