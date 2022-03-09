Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физлиц
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.
Документ вводит в инвестиционный оборот для физлиц драгоценные металлы в слитках. Так, закон освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам металлов в слитках, которые были изъяты из хранилищ.
Норма касается правовых отношений, которые возникли после 1 марта текущего года. До этого соответствующий налог составлял 20 процентов.
Законом также запрещается с 1 января следующего года применять упрощенные системы налогообложения в ювелирной отрасли и при закупке металлов.
8 марта Путин подписал указ о специальных экономических мерах в целях обеспечения безопасности страны. Так, до 31 декабря будет действовать запрет на вывоз за пределы территории России или ввоз продукции и сырья, согласно перечням, определяемым правительством. Меры, согласно указу, не применяются в отношении продукции и сырья, вывозимых или ввозимых россиянами, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования.