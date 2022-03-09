Врач рассказал, как сохранить здоровье печени

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Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и бесконтрольный прием лекарств негативно отражаются на работе печени. Кандидат медицинских наук, хирург, гепатолог Дмитрий Монахов назвал простые способы поддержать здоровье органа.

Так, по его словам, состояние печени можно улучшить при помощи средиземноморской диеты и дробного питания. Врач рекомендует принимать пищу пять–шесть раз в день: три основных приема и перекусы. Также необходимо добавить в рацион витамины A, B12, E, D и K.

Гепатолог посоветовал больше употреблять продукты растительного происхождения, а не животного. Также, по его словам, на пользу печени пойдут использование для приготовления еды оливкового масла и добавление в рацион большого количества круп, рыбы и других морепродуктов. Кроме того, он отметил, что необходимо сократить потребление красного мяса. Не стоит исключать из рациона такие кисломолочные продукты, как йогурты и сыры. Также Монахов допустил употребление в редких случаях бокала красного сухого вина.

— Что еще можно добавить в рацион для здоровья печени? Шпинат, брокколи, брюссельскую капусту: они приводят к снижению жировых включений в клетках печени. Зеленый чай богат антиоксидантами. Хотите усилить лечебные свойства? Добавьте немножко меда или лимона. Нежирные сорта рыбы, брусника, черника — все это — продукты с большим количеством антиоксидантов, — приводит слова гепатолога Пятый канал.

До этого врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что злоупотребление лекарственными препаратами с цинком может нанести вред организму человека. Переизбыток цинка в организме приводит к дефициту меди, а это провоцирует развитие анемии. Среди симптомов анемии специалисты выделяют слабость, головокружение, потерю аппетита.