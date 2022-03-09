Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в пяти регионах России

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в настоящее время в пяти субъектах России. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что в стране фиксируется снижение интенсивности эпидемического процесса заболевания.

Руководителям управлений ведомства по регионам было поручено контролировать ситуацию по борьбе с COVID-19, передает РИА Новости.

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За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 58 675 новых случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших 9 марта лидирует Башкирия. Там выявили 3009 инфицированных COVID-19. За прошедший день в РФ от болезни скончались 645 граждан, еще 3054 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 92 732 пациента.

До этого главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова рассказала «Вечерней Москве» о необходимости диспансеризации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.