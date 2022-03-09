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В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 58 675 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших 9 марта лидирует Башкирия. Там выявили 3009 инфицированных COVID-19.

За прошедший день в РФ от болезни скончались 645 граждан, еще 3054 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 92 732 пациента.

Почти три миллиарда человек на Земле еще не привились даже первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 9 марта, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, благодаря быстрой разработке вакцины и принятым антиковидным ограничениям во многих странах мира удалось взять распространение болезни под контроль, однако коронавирус еще не исчез.

До этого в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что более 279 миллионов тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии.

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