Путин подписал новый пакет законов об амнистии капитала в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 9 марта, подписал необходимый для проведения нового этапа амнистии капитала в стране пакет законов.

Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и банковских счетов, а также обеспечение безопасности имущества и имущественных интересов физических лиц. Документ будет представлен с 14 марта текущего года по 28 февраля следующего.

Более того, к параметрам третьего этапа амнистии капитала добавилась возможность декларировать наличные деньги, ценные бумаги и финактивы, например фьючерсные контракты.

Как до этого заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, таким образом правительство помогает бизнесменам защитить свою собственность в условиях сильного политического давления за рубежом.

Остальные подписанные Путиным законы вносят изменения в Налоговый и Уголовный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА Новости.

До этого Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.