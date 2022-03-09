Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин подписал новый пакет законов об амнистии капитала в РФ

Георгий Соланович

Финансы
Путин подписал новый пакет законов об амнистии капитала в РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 9 марта, подписал необходимый для проведения нового этапа амнистии капитала в стране пакет законов.

Основной закон предусматривает проведение четвертого этапа добровольного декларирования имущества и банковских счетов, а также обеспечение безопасности имущества и имущественных интересов физических лиц. Документ будет представлен с 14 марта текущего года по 28 февраля следующего.

Более того, к параметрам третьего этапа амнистии капитала добавилась возможность декларировать наличные деньги, ценные бумаги и финактивы, например фьючерсные контракты.

Как до этого заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, таким образом правительство помогает бизнесменам защитить свою собственность в условиях сильного политического давления за рубежом.

Остальные подписанные Путиным законы вносят изменения в Налоговый и Уголовный кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях, передает РИА Новости.

До этого Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.

Читайте также:
Законы Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Соревнований будет больше

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встань и пойди

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Все мнения
О проекте