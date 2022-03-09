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Подземный пешеходный переход около «Москвы-Сити» реконструируют

Араз Салехов

Город
Подземный пешеходный переход около «Москвы-Сити» реконструируют
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Проект по реконструкции подземного пешеходного перехода рядом с деловым центром «Москва-Сити» согласовали. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

В ходе работ планируют отремонтировать тоннельные части сооружения. В частности, специалисты заменят облицовку стен вестибюля, пешеходных тоннелей, лестничных сходов, покрытия полов и колясочных спусков, а также обновят служебные помещения.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что правительство Москвы занимается улучшением транспортной инфраструктуры города. По его словам, в столице проходит реализация, связанная с модернизацией уже существующих и новых пешеходных переходов, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

— Так, в скором времени рядом с «Москвой-Сити» реконструируют подземный пешеходный переход. Он расположен на примыкании 2-го Красногвардейского проезда к 1-му Красногвардейскому, — уточнил он.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об окончании ремонта пешеходного моста в Московском зоопарке.

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