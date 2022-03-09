Новый детский сад на 200 мест появится в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Детский сад на 200 воспитанников в составе жилого комплекса «Румянцево-Парк» в Новой Москве введут в эксплуатацию. Соответствующее разрешение выдал Комитет государственного строительного надзора в среду, 9 марта.

Уточняется, что на следующем этапе объект передадут в собственность столицы.

Дошкольное образовательное учреждение возвели на улице Родниковой. Его общая площадь достигла более 2,8 тысячи квадратных метров. Всего в учреждении будут предусмотрены восемь детских групп.

— Детский сад построен в виде трех сказочных домиков со скатными кровлями, которые сблокированы вокруг центрального входа в здание. Помимо детских групп, в здании сада размещены пищеблок, методические и медицинские кабинеты, помещения служебно-бытового назначения, зал для музыкальных занятий и детских утренников, физкультурный зал, кабинет для психолога и логопеда, отдельная кружковая для различных активностей детей, — говорится в сообщении.

Помимо этого, детский сад оснастят современной техникой, мебелью и необходимыми кабинетами. Дворовую территорию также благоустроят — здесь появятся веранды для прогулок, детские и спортивные площадки, кустарники и сирень.

По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, организацию смогут посещать не только жители ЖК, но и всего района.

— С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в садиках и школах. Наша задача — построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест, — приводятся в сообщении слова главы ведомства.

До этого стало известно, что Москомстройинвест с июля 2021 года заключил шесть договоров с девелоперами о строительстве семи школ и девяти детских садов, а также улично-дорожной сети.