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Сергей Собянин поручил усовершенствовать столичную систему социальной защиты

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин поручил усовершенствовать столичную систему социальной защиты
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты столицы на текущий год в условиях складывающихся обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе главы города в среду, 9 марта.

В этот день состоялся президиум столичного правительства, на котором рассматривался такой вопрос.

— По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации, — заявили в пресс-службе мэра города.

Уточняется, что комплекс мер будет включать в себя создание новой системы социальной адаптации, улучшение качества жизни горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), расширение доступности электронных услуг, развитие принципов адресности и другие решения, пишет РИА Новости.

5 марта Сергей Собянин заявил, что в столице будет создана комиссия по повышению устойчивости развития экономики в городе в условиях санкций. Несмотря на серьезный рост, который столичная экономика показала в первые месяцы наступившего года, городу нужно быть готовым к кризису. Москва уже справлялась с ними в 2008–2009, 2014–2015 и 2020 годах. Справится и теперь, подчеркнул глава города.

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