Собянин создал Комиссию по повышению устойчивости развития экономики Москвы в условиях санкций

Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В столице будет создана Комиссия по повышению устойчивости развития экономики в городе в условиях санкций. Соответствующее решение в субботу, 5 марта, принял мэр Москвы Сергей Собянин и написал об этом в своем блоге.

— Первые задачи Комиссии — организовать мониторинг ситуации, принять срочные меры реагирования, поддержать бизнес и граждан. Нынешняя ситуация – нестандартная. Она потребует выдержки, мужества и решительных действий, — отметил глава города.

В частности, Комиссия займется вопросами закупок товаров и услуг, регулированием условий контрактов с исполнителями, контролем расходов комплекса городского управления и т .д.

Несмотря на серьезный рост, который столичная экономика показала в первые месяцы наступившего года, городу нужно быть готовым к кризису. Москва уже справлялась с ними в 2008-09, 2014-15 и 2020 годах. Справится и теперь, уверен мэр.

До этого зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что кризисный период в России на фоне санкций может продлиться около 3–5 месяцев. По его словам, санкции, которые Запад вводит в отношении России в настоящее время, являются вызовом для отечественной промышленности.

4 марта Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о социальных и экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционных действий против России. Документом предполагается, что в текущем году кабмин сможет ввести запрет на плановые проверки малых и средних предприятий.