В правительстве спрогнозировали длительность кризисного периода в России

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Кризисный период в России на фоне санкций может продлиться около 3–5 месяцев. Такое мнение выразил зампредседателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

По его словам, санкции, которые Запад вводит в отношении России в настоящее время, являются вызовом для отечественной промышленности.

При этом Борисов уточнил, что власти РФ принимают меры, которые помогут эффективно использовать бюджетные средства. К таким мерам относятся, например, налоговые льготы на НДФЛ или увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам.

— Санкции введены на высокотехнологичные поставки со стороны Запада для российских производителей. Мы анализируем последствия и, конечно, вырабатываем меры, которые будут хеджировать риски, — заявил он.

Зампред правительства подытожил, что эти меры помогут предпринимателям справиться с кризисом, передает газета «Известия».

4 марта Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о социальных и экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкционных действий против России. Документом предполагается, что в текущем году кабмин сможет ввести запрет на плановые проверки малых и средних предприятий.

В последние дни многие страны и их представители выразили свое недовольство относительно специальной военной операции России на Украине. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.