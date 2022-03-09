Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за рубежом с 10 марта

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Выпущенные в России карты Visa перестанут работать за границей с 10 марта. Продление сроков транзакций распространяется исключительно на клиринговые расчеты. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в пресс-службах российских банков.

— Сообщения ряда банков о том, что транзакции по картам Visa будут работать у клиентов за рубежом до 11 марта включительно, не соответствуют действительности. Продлен срок межбанковских клиринговых расчетов, эта мера не касается клиентов, — заявил Сбербанк в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что международная платежная система Visa на один день продлила срок работы российских карт за границей. Ими можно будет оплатить покупки до 11 марта. При этом на территории России карты продолжат работать в штатном режиме.

Западные платежные системы Visa и Mastercard применяют санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. В случае необходимости граждане нашей страны могут обзавестись пластиковой картой с национальной платежной системой «Мир». Однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, в настоящее время в России только одна национальная платежная система. Как полагает собеседник «ВМ», этого вполне достаточно и создавать «Миру» конкурента экономически нецелесообразно.