Губернатор Подмосковья осмотрел новую школу в Можайске

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Можайск осмотрел новую школу на 550 мест, которая откроется в сентябре. Открытие нового учебного заведения позволит ликвидировать в округе вторую смену.

Школа станет частью гимназии № 4. В учреждении будут вести обучение по гуманитарному и социально-экономическому направлениям.

В новой школе будут применять современные технологии. Здесь подготовили просторные помещения для дополнительных занятий, два спортзала. При гимназии будет работать музыкальная школа.

В рамках визита губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудниц учреждения с прошедшим 8 Марта, пожелав им здоровья, любви и гордости за детей, передает портал «Подмосковье сегодня».

3 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новый детский сад № 79, который возвели на проспекте Астрахова в Мытищах. Учреждение рассчитано на 200 детей.

В новом дошкольном учреждении обустроили помещения для занятий физкультурой и музыкой, медицинские кабинеты, комнаты для развивающих занятий.