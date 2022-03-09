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«Ультраполярное вторжение»: синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Рафаэль Залян

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
«Ультраполярное вторжение»: синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается солнечная, но снежная погода с плюсовыми показателями в дневные часы и небольшими морозами ночью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, москвичам не стоит ожидать резкого потепления, поскольку в столице уже начался ультраполярный процесс:

— Воздушные массы из холодных регионов страны и антициклон формируют очень редкий процесс, который мы не наблюдали даже зимой. Называется он ультраполярным вторжением. Это заток холода, пришедший в Москву с северо-востока. Именно благодаря ему рассчитывать на теплую погоду до конца текущей недели не приходится. То есть быстрой смены холодной погоды на теплую не предвидится.

В то же время Шувалов подчеркнул, что, несмотря на холод, в столице будет солнечно.

— 10 и 11 марта станут самыми холодными днями недели. В этот период дневная температура будет колебаться в пределах 4–12 градусов с отрицательными значениями. В ночные часы столбики термометра опустятся до минус 12–17 градусов, — рассказал синоптик.

По словам Шувалова, с 12 марта погода начнет меняться, и благодаря солнцу воздух прогреется до плюсовых значений.

— Уже в субботу воздух в столичном регионе начнет постепенно прогреваться и столбики термометра достигнут днем плюс 1 градуса. Ночью снова ожидается падение температурных показателей до минусовых значений: 2–5 градусов с отметкой «минус», — добавил метеоролог.

Подобные погодные условия сохранятся и в воскресенье, 13 марта. Эксперт отметил, что в выходные также ожидается небольшой снег, но на протяжении всей недели будет солнечно.

А главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве закончатся морозы.

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