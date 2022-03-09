Ремонт проведут в доме в неоклассическом стиле на Кутузовском проспекте

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Специалисты отремонтируют многоэтажку в неоклассическом стиле на Кутузовском проспекте в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 9 марта.

Уточняется, что дом приведут в порядок в рамках программы капитального ремонта.

Так, например, в ходе работ ремонтники восстановят разрушенные балконные плиты здания и обновят колонный бельведер и двери.

— В подъездах оштукатурим и покрасим стены, обновим напольную плитку и установим новые окна; отремонтируем подвальные помещения; заменим внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, стояки теплоснабжения и водоотведения, — говорится в сообщении.

По итогам прошлого года объемы капитального ремонта в столице составили более 20 процентов в общем выполнении по России. Реализуемая в Москве программа капремонта жилого фонда является беспрецедентным по масштабу проектом модернизации жилфонда не только в России, но и за рубежом.

9 марта стало известно, что специалисты используют исключительно отечественные материалы при реализации программы капитального ремонта в жилых домах столицы.