Сергей Собянин утвердил выплаты победителям и призерам ОИ-2022 из Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить призовые столичным спортсменам, которые стали победителями и призерами Олимпийских игр-2022.Об этом сообщили в пресс-службе главы города в среду, 9 марта.

Так, олимпийские чемпионы получат по четыре миллиона рублей, серебряные призеры — по 2,5 миллиона рублей, а бронзовые призеры — по 1,7 миллиона рублей. Представителям тренерского штаба сборной и организаторам соревнования выплатят 50 процентов от указанных сумм.

— По итогам соревнований сборная Олимпийского комитета России заняла девятое место в неофициальном командном зачете, завоевав в общей сложности 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Наибольший вклад в успешное выступление национальной команды внесли московские спортсмены — на их счету 13 медалей (41 процент от общего числа российских медалей): три золотые (50 процентов), шесть серебряных (50 процентов) и четыре бронзовые (29 процентов), — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Сергей Собянина.

Также 9 марта мэр столицы выделил 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в транспорте для родителей многодетных семей. Направленные денежные средства компенсируют оплату проезда второго родителя, а также детей из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет.