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Табачная компания Imperial Brands приостановила работу в России

Георгий Соланович

Экономика
Табачная компания Imperial Brands приостановила работу в России
Фото: Pixabay / Gerd Altmann

Четвертая в мире табачная компания Imperial Tobacco, которая входит в состав Imperial Brands приостановила свою деятельность в России. Об этом в среду, 9 марта, сообщили на сайте Imperial Brands.

— В связи с последними событиями мы сегодня приостановили все операции в России. Это включает в себя остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение всех продаж и маркетинговой деятельности, — говорится в сообщении.

Решение, отмечается на сайте, было принято в связи со сложной ситуацией в РФ и западными санкциями. Тем не менее Imperial Tobacco будет финансово поддерживать российских сотрудников и выплачивать им зарплату на время закрытия предприятий.

До этого табачная компания приостановила свою деятельность на Украине.

9 марта появилась информация о том, что компания PepsiCo заявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России. Недавно СМИ сообщали, что компания PepsiCo занимается рассмотрением различных вариантов ведения дел в России. Это связано с тем, что компания не хочет покидать российский рынок. Свое нежелание уходить из России компания объяснила тем, что в стране находятся тысячи россиян, которые полагаются на товары PepsiCo.

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