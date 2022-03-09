Ученый оценил вероятность уменьшения мозга после коронавируса

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал заявление британских ученых о том, что у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, уменьшается объем мозга

Он не исключил, что после заболевания люди могут столкнуться с дегенеративными процессами. Однако, по словам ученого, с ними сталкиваются далеко не все пациенты, а лишь те, кто пострадал от коронавируса наиболее сильно.

— По поводу снижения объема мозга думаю, что это не повсеместный эффект от переболевания коронавирусом. Но то, что это может быть, — да. В принципе, дегенерация центральной нервной системы и другие процессы могут происходить, — заявил Николай Крючков.

Он отметил, что последствием болезни могут также стать нарушение микроциркуляции в мозге из-за повышенной свертываемости крови. Это приводит к микротромбозам и, как следствие, инсультам и другим ишемическим поражениям, добавил врач.

Иммунолог также назвал еще один опасный процесс — воспаление в мозге. Оно встречается у пациентов крайне редко. По мнению специалиста, помочь с этой проблемой могут противовоспалительная терапия и антикоагулянты, однако врач отметил, что «точного понимания сейчас нет».

До этого британский ученые проанализировали данные 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, 401 пациент из них перенес COVID-19. Участникам эксперимента провели два сканирования мозга. При этом у перенесших коронавирус вывили более сильное сокращение объема органа, пишет «Москва 24».