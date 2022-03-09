Bloomberg: Германия выступила против отключения Сбербанка от SWIFT

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Германия препятствовала ЕС в отключении Сбербанка от системы SWIFT. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в среду, 9 марта.

— Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни, в том числе среди министров. Канцлер Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности в отношении санкций, которые могут повлиять на энергетику, — говорится в материале.

Шольц, напомнило агентство, выступал и против прекращения поставок энергоносителей из России. Они, по его мнению, являются крайне важными для экономики ЕС, отмечает Bloomberg.

SWIFT отключит от своей системы российские банки, которые попали под санкции ЕС 12 марта. Брюссель отрезал от системы банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк и Промсвязьбанк.

В ВТБ рассказали, отразится ли отключение от системы SWIFT на обслуживании клиентов в России. В банке уточнили, что все операции банковских пользователей внутри страны проходят обработку с помощью платежной системы Банка России, НСПК и СПФС.