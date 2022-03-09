Victoria's Secret объявила о закрытии всех магазинов в России

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Компания Victoria's Secret приостановит работу на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 9 марта.

— С 15:30 9 марта 2022 мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22:00 всех розничных магазинов Victoria’s Secret. Все заказы, оформленные до 9 марта 2022 (включительно) на сайте Victoria’s Secret, будут доставлены, — говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы, как уточняется, будет предоставлена отдельно. Срок действия подарочных карт, а также накопленных купонов будет продлен после открытия розничных точек, отмечается на сайте Victoria's Secret.

5 марта сообщалось, что бутики брендов, принадлежащих группе компаний LVMH, к которым относятся Louis Vuitton, Moet, Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно приостанавливают свою работу на территории России. Всего в стране находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным группам.

«ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».