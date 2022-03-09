Появились подробности задержания мужчины, укравшего оружие у полицейского в Таганроге

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Таганроге по горячим следам задержан мужчина, который утром напал на сотрудника полиции, завладел его оружием и сбежал из отдела. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские заметили ранее объявленного в розыск гражданина на окраине города и опознали его по ориентировке.

— Он доставлен в отдел внутренних дел для проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, — добавила Волк.

В настоящий момент правоохранители выясняют местонахождение похищенного автомата и патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» — прим. «ВМ»). Мера пресечения пока не избрана, этот вопрос решается.

Сбежавший с автоматом «Кедр»

9 марта стало известно, что полицейские задержали сбежавшего из отдела с автоматом «Кедр».

Мужчина, находясь в отделе полиции, напал на сотрудника правоохранительных органов, нанес ему несколько ударов по голове и забрал табельное оружие вместе с патронами, после чего скрылся.

Позже МВД объявило о розыске уроженца города Санкт-Петербург Иваницкого Антона Сергеевича, 01.04.1983 года рождения.