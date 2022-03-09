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Суд арестовал мужчину, убившего двух человек на территории Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Суд арестовал мужчину, убившего двух человек на территории Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Суд заключил под стражу мужчину, причастного к совершению двух убийств на территории Москвы. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая 2022 года, — подчеркнула представитель ведомства.

Первое преступление, о котором идет речь, произошло утром 8 марта на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Двое знакомых мужчин сильно поссорились. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

Также следствие установило причастность обвиняемого к еще одному убийству, совершенному в тот же день около жилого дома на Грузинском Валу.

5 марта житель Подмосковья проломил знакомому голову и спрятал труп в сарай. Нападавший был задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

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