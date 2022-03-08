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Мужчина зарезал знакомого на станции метро «Комсомольская»

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина зарезал знакомого на станции метро «Комсомольская»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого на станции Московского метрополитена. Об этом во вторник, 8 марта, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Москве.

Известно, что утром 8 марта двое знакомых поссорились на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

Подозреваемого задержали. В отношении его следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

До этого правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на двух подростков на западе города. Инцидент, как уточняется, произошел на улице Барвихинской. Задержанного 45-летнего мужчину доставили в отделение полиции, а пострадавших — в больницу. В ближайшее время подозреваемого передадут следователям для дальнейшего разбирательства.

4 марта в МВД сообщили, что трое неустановленных лиц в масках похитили у безработного москвича более миллиона рублей, угрожая ножом. Заявление о случившемся написал потерпевший 34-летний мужчина.

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