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Медики рассказали, чем полезны семечки подсолнечника

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Медики рассказали, чем полезны семечки подсолнечника
Фото: depositphotos

Медики сообщили, что семечки подсолнечника являются очень питательным продуктом. Благодаря своим полезным свойствам они помогают организму в обновлении клеток.

Согласно данным специалистов, ежедневная норма семечек должна составлять от 30 до 50 граммов. Этого количества хватит, чтобы положительно повлиять на работу нервно-мышечной системы.

Также семечки подсолнечника богаты фолатами. Именно эти вещества отвечают за образование новых тканей в организме. Кроме того, в семечках содержится ниацин, который способствует снижению уровня холестерина и улучшает работу ферментов, участвующих в энергетическом обмене.

Семена подсолнуха богаты железом и фосфором. Эти вещества предотвращают развитие анемии, а также улучшают состояние костей, передает ФАН.

До этого врач-гастроэнтеролог Даниэла Пургина рассказала «Вечерней Москве» о том, что нужно учитывать при выборе способа сбросить вес. Так, например, в японской диете присутствуют рис, фрукты, овощи. Ее необходимо соблюдать строго, без отклонений и замен. Иначе есть риск получить проблемы с обменом веществ.

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