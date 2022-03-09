Технополис «Москва» будет выпускать 5 тысяч инновационных радиочастотных фильтров в год

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Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» будет ежегодно выпускать 5 тысяч инновационных радиочастотных фильтров, которые позволят радиоаппаратуре работать без помех и более точно передавать данные. Об этом в среду, 9 марта, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Компания-разработчик инновационных изделий для радиоаппаратуры предложила новый продукт — термокомпенсированные фильтры для навигационных модулей, устройств радиосвязи и управления, аппаратуры гражданского назначения. Это позволит радиоэлектронной промышленности улучшить параметры выпускаемой продукции, а также разработать новые устройства с улучшенными параметрами. Использование таких фильтров даст технике на их основе функционировать без помех и более точно передавать данные. Всего предприятие сможет выпускать до 5 тысяч фильтров в год, — рассказал он.

Александр Прохоров пояснил, что радиочастотные фильтры являются основой любой радиоаппаратуры. Они пропускают полезные радиосигналы, отсеивая помехи.

В настоящее время популярны пьезоэлектрические фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Их недостатком является то, что при изменении температуры их характеристики смещаются, и фильтр уходит с работы на заданных радиочастотах. Инновационное решение компании «Бутис» втрое повысило температурную стабильность частотных характеристик ПАВ-фильтров.

До этого сообщалось, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал ориентированный на импортозамещение самокат для шеринговых систем. Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что завод «Протон» вложил в модернизацию производства электроники около двадцати миллионов рублей.