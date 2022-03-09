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Экономист объяснил ситуацию с ростом курса евро

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист объяснил ситуацию с ростом курса евро
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал сообщение о том, что курс евро в ходе торгов в среду, 9 марта, превысил 127 рублей.

Эксперт отметил, что в настоящее время сложно давать прогнозы относительно курса валют, так как изменения обусловлены информационными потоками и напряженной геополитической ситуацией.

— Экономической основы для такого курса евро по отношению к рублю и доллара по отношению к рублю не существует, — отметил Беляев в комментарии RT.

Он выразил надежду на то, что cитуация стабилизируется в ближайшее время, но отметил, что могут продолжаться отдельные кратковременные скачки курса валют.

Курс евро в среду, 9 марта, обновил исторические показатели и торговался по 127,425 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Курс доллара увеличился до 117,36 рубля, передает РИАМО.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По словам эксперта, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи.

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