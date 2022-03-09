Более 60 подмосковных школ отремонтируют в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

До 1 сентября на территории 42 городских округов Подмосковья отремонтируют 66 школ. Исполнители ремонта на большинстве объектов уже были определены, с ними заключены контракты.

Как рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, в регионе продолжается реализация большой президентской программы капремонта школ, на 5 лет предусмотрен ремонт 328 школ. В этом году на проведение ремонтных работ выделено около 10 миллиардов рублей.

Процесс капремонта школ идет в соответствии с графиком. К 1 сентября обновленные образовательные учреждения сдадут в эксплуатацию.

На время проведения работ в школах ученики были временно распределены по другим образовательным учреждениям, передает РИАМО. С сентября ученики вернутся в свои учебные заведения.

Ранее сообщалось, что в текущем году в рамках нацпроекта «Культура» завершится капитальный ремонт двух подмосковных детских школ искусств. Так, будут завершены ремонтные работы в Ивантеевской школе искусств в городском округе Пушкинский и Дмитровской ДШИ.