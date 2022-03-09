Названы самые дефицитные сферы на рынке труда в Москве

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Западные компании массово объявляют о приостановке своей деятельности в России. Это может повлиять на ситуацию на рынке труда. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и проанализировала исследование сервиса по поиску работы HeadHunter, чтобы понять, какие дефицитные ниши есть на отечественном рынке.

В разговоре с «ВМ» независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что в данный момент рынок труда находится в нестабильной ситуации в связи с непредсказуемой конъюнктурой.

При этом никакой информации об увольнении сотрудников «приостановившихся» компаний пока нет. По словам собеседницы «ВМ», в известных ей случаях — например, в сетевых магазинах одежды H&M и Inditex (владелец Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) — работники продолжают получать зарплату, хоть и в урезанном формате.

Лоикова полагает, что это завершится примерно в апреле. Тогда уже можно будет делать определенные выводы.

По состоянию на текущий момент кадровый дефицит приходится на рабочие специальности, связанные со строительством, сельским хозяйством, ЖКХ и логистикой. Этот тренд сохраняется уже несколько лет.

— В прошлом году 68 процентов всех открытых на рынке труда вакансий приходились на рабочие специальности. Так, потребность российских компаний в сотрудниках такого рода в абсолютном исчислении выросла практически на 400 тысяч человек (по сравнению с 2020 годом — прим. «ВМ»). Из них на Москву приходился дефицит в 150 тысяч сотрудников, — заключила Лоикова.

Статистика HeadHunter подтверждает дефицит кадров. Так, в Москве, согласно данным сервиса, на вакансию из области «рабочий персонал» (вакансии — сборщик заказов, слесарь, грузчик, электромонтажник и др.) претендует 1,3 соискателя*.

При этом самой дефицитной профессиональной областью оказалось консультирование (аналитик данных, бизнес аналитик, системный аналитик и др.) — 0,3 соискателя на место.

На третьем месте по нехватке кадров — сфера продаж (менеджер по продажам, агент по недвижимости, менеджер по работе с партнерами и др.).

Ниже представлен топ-12 самых дефицитных профессиональных областей в Москве.

Количество человек, претендующих на одну вакансию в определенной сфере в Москве, февраль 2022 / Фото: stats.hh.ru

*Показатель получен из отношения количества активных резюме к вакансиям на портале hh.ru.

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