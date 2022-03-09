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Пьяный мужчина жестоко избил своего соседа на северо-востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Пьяный мужчина жестоко избил своего соседа на северо-востоке Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Большая Марьинская улица Карта всех событий

Жители одного из домов на северо-востоке столицы обратились в полицию с заявлением о хулиганстве пьяных соседей. Об этом в среду, 9 марта, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Утром 7 марта в полицию обратились соседи пьяных дебоширов. Сотрудники МВД прибыли по указанному ими адресу — улица Большая Марьинская. На лестничной площадке в подъезде жилого дома они обнаружили гражданина 1968 года рождения с тяжкими телесными повреждениями. Потерпевший был госпитализирован.

В больнице у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что ночью пострадавший выпивал с неизвестным. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина избил своего оппонента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — прим. «ВМ»).

9 марта еще один мужчина стал жертвой нападения незнакомца. Мужчина несколько раз пырнул ножом случайного прохожего на востоке Москвы и скрылся.

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