Мужчина несколько раз пырнул ножом случайного прохожего на востоке Москвы и скрылся
Мужчина несколько раз пырнул случайного прохожего ножом на востоке Москвы и скрылся. Об этом в среду, 9 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Вечером 8 марта в полицию обратился мужчина, заявив, что его ранили ножом на Салтыковой улице. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину с тяжелыми ранениями в области живота и головы.
Нарядом скорой помощи пострадавший был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Позже он рассказал, что нападавшего не знал, а после избиения тот сразу скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» — прим. «ВМ»).
Подозреваемого ищут.
9 марта суд заключил под стражу мужчину, причастного к совершению двух убийств на территории Москвы.
Одно из них произошло утром 8 марта на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро. Двое знакомых мужчин сильно поссорились. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес оппоненту множественные ранения. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.