Минобороны заявило о срыве Украиной открытия гуманитарных коридоров

Фото: Минобороны РФ

Операция по открытию гуманитарных коридоров не принесла ожидаемых результатов из-за действий Украины. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 9 марта.

— К сожалению, сегодня, детально и хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и проведению эвакуации мирных жителей и иностранных граждан, находящихся в условиях гуманитарной катастрофы, ожидаемых результатов, по вине киевских властей, не принесла, — сказал военный.

Гуманитарная ситуация в стране продолжает стремительно ухудшаться, приводит слова Мизинцева РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

8 марта Мизинцев рассказал, что Россия объявляет на Украине с 10:00 9 марта «режим тишины» и готова открыть ряд гуманитарных коридоров. Так, жители Киева смогут попасть в Россию через Белоруссию с последующей авиационной доставкой.

Из Чернигова попасть в Россию можно будет через белорусский Гомель с аналогичным способом доставки. Беженцы из Сум смогут эвакуироваться по двум маршрутам в Полтаву и Белгород.