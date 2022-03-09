Кадыров поблагодарил ОАЭ и Саудовскую Аравию за отказ от общения с Байденом

Фото: chechnya.gov.ru

ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали Россию, отказавшись общаться с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в среду, 9 марта.

— От себя лично и от имени 30 миллионов мусульман России выражаю искреннюю благодарность дорогим братьям, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману и шейху ОАЭ Мухаммаду бен Зайеду Аль Нахайану, за однозначную позицию по событиям на Украине и поддержку нашей страны! — сказал политик.

Россия, заверил он, не забудет эту позицию, так как почти весь мир ополчился против нее. Власти в такие моменты убеждаются, кто является истинным союзником и другом России, написал Кадыров в Telegram-канале.

1 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. В частности, российский лидер подчеркнул, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР, а также российского суверенитета над Крымом.

При этом Мадуро осудил активность НАТО и США, а также поддержал действия России. Лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.

9 марта WSJ сообщила, что США безуспешно пытались организовать телефонные переговоры Байдена с де-факто главами Саудовской Аравии и ОАЭ в то время, как Вашингтон пытается укрепить международную поддержку в вопросах противодействия России и сдержать рост цен на нефть. При этом в статье отмечается, что на прошлой неделе лидеры связались с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.