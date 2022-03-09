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ЕС включил в черный список 14 топ-менеджеров компаний из России

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
ЕС включил в черный список 14 топ-менеджеров компаний из России
Фото: Unsplash

ЕС расширил санкции на ряд руководителей компаний из России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в официальном журнале альянса в среду, 9 марта.

— Ввиду серьезности положения Совет считает, что 146 членов Совета Федерации, ратифицировавшие правительственные решения договора о дружбе России с ДНР и ЛНР, следует внести в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры. Кроме того, в этот список должны быть включены 14 лиц, поддерживающих и получающих выгоду от правительства России или предоставляющих ему существенный источник дохода, или связанных с включенными в перечень физическими или юридическими лицами, — говорится в сообщении.

Список пополнили председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, президент Ростелекома Михаил Осеевский, гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин, глава Аэрофлота Михаил Полубояринов, а также глава VK Владимир Кириенко, отмечается на сайте журнала ЕС.

9 марта глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что странам G7 необходимо отказаться от поставок энергоносителей из России. Кроме того, она считает, что Москву следует полностью отключить от системы SWIFT.

Введение бесполетной зоны на Украиной не рассматривается, так как это приведет к конфликту России и НАТО, подчеркнула она. Лондон ускорит работу по созданию альянсов в экономике и безопасности по всему миру, чтобы продолжить изоляцию Москвы, заключила Трасс.

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