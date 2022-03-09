Трасс призвала страны G7 отказаться от нефти и газа из России

Фото: flickr / number10gov

Странам G7 необходимо отказаться от поставок энергоносителей из России. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в среду, 9 марта.

— Поэтому наш ответ (Москве — прим. «ВМ») должен быть быстрее и сильнее — необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран Группы семи от российских нефти и газа, — сказала министр.

Введение бесполетной зоны на Украиной не рассматривается, так как это приведет к конфликту России и НАТО, подчеркнула она. Лондон ускорит работу по созданию альянсов в экономике и безопасности по всему миру, чтобы продолжить изоляцию Москвы, приводит слова Трасс ТАСС.

7 марта вице-премьер Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от нефти из России. По его словам, цена на топливо способна превысить 300 долларов за баррель, если страны перестанут покупать ее в России.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России. Он уточнил, что Вашингтон понимает о неспособности Брюсселя поддержать данную меру. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет вслед за США отказываться от импорта энергоносителей из России.