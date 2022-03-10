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Visa и Mastercard перестают работать в России

Виктория Храменкова

Финансы
Visa и Mastercard перестают работать в России
Фото: Pixabay

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестают работать в России. Данное решение было принято компаниями на фоне ситуации вокруг Украины, сообщали они недавно.

Однако отмечается, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах. Также ограничения коснутся сервисов ApplePay и GooglePay.

— Все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте, — пишет РИА Новости.

Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России.

Западные платежные системы Visa и Mastercard применяют санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. В случае необходимости граждане нашей страны могут обзавестись пластиковой картой с национальной платежной системой «Мир». Однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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