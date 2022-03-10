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Псаки заявила об отсутствии у США биологического и химического оружия

Виктория Храменкова

В мире
Псаки заявила об отсутствии у США биологического и химического оружия
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты Америки не занимаются разработкой химического и биологического оружия и не располагают им. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также она назвала информацию о наличии биологического оружия у США «теорией заговора».

— Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия, — написала Псаки в Twitter.

Помимо этого, пресс-секретарь подчеркнула, что США выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии.

Недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине существуют объекты биологических исследований. По ее словам, Штаты и Украина в настоящее время пытаются не допустить попадания материалов в руки россиян.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, занимающиеся разработкой биологического оружия украинские лаборатории были частью военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

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