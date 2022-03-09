Нуланд подтвердила наличие объектов биоисследований на Украине

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Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных объектов биологических исследований, которые расположены на Украине, в руки российских сил. Об этом во вторник, 8 марта, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Факт наличия на Украине биологического оружия она подтвердила в ходе слушаний в сенате.

— Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, — сказала Нуланд, передает РИА Новости.

Также заместитель госсекретаря США рассказала, что а данный момент изучается возможность ограничения доступа России к криптовалютам.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.