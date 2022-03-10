Стал известен список компаний, которые Россия может национализировать

Фото: МИД РФ

McDonald's, IKEA, Apple и другие компании могут быть национализированы в Российской Федерации. Об этом сообщил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России, содержит порядка 60 организаций. Он уже был направлен в Генпрокуратуру.

— Список будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. В числе тех, кто уже оказался в документе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие, — передает газета «Известия» слова Павлова.

Также он подчеркнул, что над списком будут работать правоохранители, Роспотребнадзор и Минпромторг.

9 марта стало известно, что «Единая Россия» предложила национализировать производства иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне специальной военной операции на Украине. Игорь Строганов, доцент Кафедры предпринимательства и логистики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что означает «национализация» и как это может работать.

Недавно правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.