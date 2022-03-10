Врач-гинеколог Ковалева рассказала, какие смертельные болезни провоцирует ВПЧ

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Вирус папилломы человека (ВПЧ) способен поражать генитальную область, а не менее 14 его видов могут вызвать онкологию. Об этом рассказала врач — акушер-гинеколог детской клиники «РЖД-Медицина» Надежда Ковалева.

Она объяснила, что всего медицине известно более 200 видов ВПЧ. Вирус передается преимущественно половым путем.

— У некоторых людей ВПЧ может сохраняться в организме на протяжении многих лет и приводить к злокачественным изменениям клеток некоторых органов, — предупредила Ковалева.

Врач рассказала, что вирусы папилломы человека делятся на два вида: высокого и низкого онкогенного риска.

С первым видом связывают рак шейки матки, причем практически в 100 процентах случаев; рак анального канала (92 процента); вульвы и влагалища (80 процентов); полового члена (63 процента); орофарингеальный рак (89 процентов), а также раковые заболевания головы и шеи (26 процентов).

Со вторым типом связаны аногенитальные бородавки у мужчин и женщин (90 процентов) и рак влагалища (9,3 процента).

Также Ковалева рассказала, как защититься от ВПЧ.

До этого врач-онкогинеколог Лина Гирагосова объяснила взаимосвязь между ранней половой жизнью и возникновением рака шейки матки у женщин.