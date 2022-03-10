Диетологи рассказали, чем опасен дефицит белка в организме

Фото: depositphotos

Люди, которые испытывают в рационе питания дефицит животного белка, могут чаще подвергаться инфекционным заболеваниям. Об этом рассказали диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья.

Так, в построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит может проявляться в виде высыпаний на коже.

— Человек, говорит, хлеб не ем, каши не ем, а я ему отвечаю, что гордиться нечем, так как вы себя лишаете витаминов группы В и магния, — сказала Щетинина, передает URA.RU.

Известно, что в полноценном рационе должна содержаться половина белка животного и половина растительного происхождения.

— Защита от инфекционных заболеваний — это общий комплекс. Если есть дефицит животного белка, то человек будет более подвержен болезням. Хотя в целом вегетарианский, веганский, рацион питания может удовлетворять эту потребность, — добавила Круглова.

До этого диетологи из Франции перечислили пять фруктов, которые следует добавить в рацион, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина и очистить сосуды.