Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая весна

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Настоящая весенняя погода вернется в столицу в конце второй декады текущего месяца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, практически до 20-х чисел марта погода в Москве будет довольно прохладной, но ясной:

— Ориентировочно, до 15–20 марта столица будет находиться в плену холодного антициклона. До середины месяца нас ждет малооблачная погода с небольшим количеством снега. Уже с 15-го числа температурный фон начнет меняться, так как холодные воздушные массы начнут покидать столицу, и столбики термометра достигнут показателей плюс три–пять градусов в дневные часы.

Однако ночью, уточнил специалист, еще возможны отрицательные значения:

— Днем будет солнечно и тепло, ночные показатели достигнут отметок минус один — плюс один градус. Ожидается малооблачная погода, разница между ночной и дневной температурой будет ощущаться все меньше.

С середины месяца, уточнил специалист, солнце все активнее начнет прогревать воздух в городе.

— Таким образом, весенняя погода вернется в столицу в середине марта сразу после холодов, которые мы наблюдаем сейчас, — добавил собеседник «ВМ».

В свою очередь врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с «ВМ» напомнила метеочувствительным горожанам о том, как пережить погодные скачки:

— У метеозависимых людей начинаются головные спазмы, болят суставы, спина, скачет давление. Если у вас наблюдаются такие побочные эффекты на метеоперемены, то следует вовремя принять препараты, которые назначены лечащим врачом, и лучше оставаться дома и не рисковать своим здоровьем.

Эксперт отметила, что при головных болях помогают спазмолитики, боли в суставах лечатся привычными мазями. Алексеева также порекомендовала не нагружать нервную систему, исключить физическую и умственную нагрузку, и избегать источников информации, способных спровоцировать беспокойство.

Врач добавила, что в особой группе риска находятся гипертоники, диабетики, люди с заболеваниями суставов и вегетососудистой дистонией (ВСД).

В заключение эксперт добавила, что легко смену погодных условий переносят дети, у которых хорошо развиты адаптивные способности.

Также Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных. По словам синоптика, москвичам не стоит ожидать резкого потепления, поскольку в столице уже начался «ультраполярный процесс».