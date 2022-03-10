Кадыров заявил о «глубоком шоке» из-за наличия биолабораторий на Украине

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что он был «глубоко шокирован» информацией о наличии на Украине биологических лабораторий, работа которых финансировалась Соединенными Штатами.

По его словам, признание замгоссекретаря США Виктории Нуланд о наличии таких объектов является «цинизмом» и ударом по всему мировому сообществу.

— США являются самым настоящим агрессором, пустившим корни в большинство стран мира. Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии и располагают на своих территориях лаборатории по разработке биологического оружия, — написал чеченских лидер на своей странице в Telegram.

Кадыров добавил, законы Штатов освобождают участников такой деятельности от уголовной ответственности в случае неудачных испытаний. Кроме того, по его мнению, если бы биологическое оружие сработало на Украине, США возложили бы вину на Киев.

Политик также задался вопросом, действительно ли США до сих пор считаются примером демократии.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине существуют объекты биологических исследований. По ее словам, Штаты и Украина в настоящее время пытаются не допустить попадания материалов в руки россиян.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, занимающиеся разработкой биологического оружия украинские лаборатории были частью военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.