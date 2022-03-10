Более пятидесяти социальных объектов откроют в Подмосковье в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пятьдесят четыре социальных объекта планируется открыть на территории Московской области в этом году. В их числе — 28 образовательных, 16 медицинских, 5 спортивных, три учреждения культуры и два административных объекта.

После открытия новых образовательных объектов в регионе будет создано четыре с половиной тысячи мест. В числе самых масштабных объектов — учебный корпус Физтех-лицея в Долгопрудном, школа на 825 мест в Красногорске, на 400 мест в Луховицах.

Помимо этого, к первому сентября планируется открытие пяти дошкольных учреждений. Всего будет создано 2370 мест.

В области в этом году появится 16 новых медицинских учреждений — пять поликлиник, семь ФАПов, четыре станции скорой помощи. Уже в сентябре могут открыть поликлиники в Домодедово, Коломне, Подлипках.

Завершить строительство областной детской больницы в Красногорске планируется к марту 2024 года. Здесь будет создано свыше тридцати отделений, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что более 60 подмосковных школ отремонтируют в 2022 году.