Антонов призвал США свернуть работы в области военной биологии

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов осудил заявление США о нарушении Россией химической и биологической конвенций.

Накануне в Госдепе заявили, что США не имеют лабораторий на территории Украины, в то время как Россия активно занимается военно-химическими программами.

— Подобные нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США, — заявил российский дипломат.

Антонов подытожил, что Штатам необходимо в кратчайшие сроки свернуть такие программы и уничтожить национальные запасы химоружия, передает РИА Новости.

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что на Украине существуют объекты биологических исследований. По ее словам, Штаты и Украина в настоящее время пытаются не допустить попадания материалов в руки россиян.

6 марта Минобороны РФ сообщило о разработке на Украине биологического оружия. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

По словам Конашенкова, занимающиеся разработкой биологического оружия украинские лаборатории были частью военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.