Свыше 300 столичных медиков помогли регионам в борьбе с пандемией COVID-19

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Московские врачи помогли 23 субъектам страны, Казахстану и Узбекистану в борьбе с пандемией коронавируса. После завершения командировок столичные специалисты продолжили консультировать региональных коллег с помощью телемедицинских технологий.

Так, более 300 медиков отправились в различные российские города и соседние государства, чтобы поделиться профессиональным опытом и эффективными методиками. Они помогли организовать работу в поликлиниках, скорой помощи, стационарах для больных COVID-19 и других учреждениях, а также осуществляли маршрутизацию на местах.

Например, во время последнего визита московские специалисты помогли коллегам разработать правильную последовательность оказания первичной помощи пациентам.

Сотрудничество столичных и региональных коллег в области медицины и коронавируса продолжится, пишет официальный сайт мэра Москвы.

9 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе снизился на 29,6 процента.