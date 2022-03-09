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Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 30 процентов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 30 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе снизился на 29,6 процента. Об этом в среду, 9 марта, на селекторном совещании с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ по ситуации с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— По итогам девятой недели 2022 года в стране зарегистрировано 616 355 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения, что на 29,6 процента ниже, чем на прошлой неделе, — уточнила она.

Согласно статистике, 7,9 процента случаев заболеваемости приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, передает РИА Новости.

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За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 58 675 новых случаев коронавирусной инфекции. По количеству заболевших 9 марта лидирует Башкирия. Там выявили 3009 инфицированных COVID-19.

За прошедший день в РФ от болезни скончались 645 граждан, еще 3054 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 92 732 пациента.

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