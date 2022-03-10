ЖК на 41 квартиру был введен в эксплуатацию в центре Москвы

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Девелопер получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Cloud Nine» в центре Москвы. Об этом в четверг, 10 марта, рассказала председатель комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова (Москомстройинвест).

Она отметила, что компании «Vesper» удалось получить разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Cloud Nine» (ул. Большая Полянка, вл. 9, ЦАО).

— Девелопер провел работы на четырех зданиях XIX-XX веков около Кремля и набережной Москвы-реки - преобразил здания с промышленным прошлым и бывший доходный дом в актуальное пространство для жизни. Сумма инвестиций составила 9 млрд руб, — говорится в сообщении.

9 марта стало известно о начале реконструкции здания «Аэрогеофизики» в московском районе Южное Тушино. Анастасия Пятова добавила, что обновление здания приведет к увеличению его площади с 1287 до 2282 квадратных метров.

Москомстройинвест провел проверку по 13 проектам строительных организаций, размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства. Уточняется, что в столице застройщики реализуют 6904 квартир.