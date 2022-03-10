Рафик Загрутдинов: В районе Бабушкинский началось возведение жилого дома по программе реновации

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленская улица Карта всех событий

В районе Бабушкинский возводят жилой дом для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в доме будет 140 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 94, трехкомнатных — 16).

— В районе Бабушкинский по адресу улица Ленская, з/у 8, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, — говорится в сообщении.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Рафик Загрутдинов 6 марта сообщил, что на Тайнинской улице Лосиноостровского района Москвы возводят жилой дом по программе реновации. По его словам, на первом (нежилом) этаже постройки будут размещены объекты социальной инфраструктуры.

Также он рассказал о начале архитектурного обустраивания подземного пешеходного перехода через улицу Барклая. Загрутдинов уточнил, что в столичном регионе сотрудники работают над прокладкой кабельных линий наружного освещения, сетей связи, а также они возводят шумозащитный экран на улице Барклая.